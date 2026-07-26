Капризов всю ночь ждал финал ЧМ: почему хоккеист пожалел о просмотре матча

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов поделился впечатлениями от финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Аргентины и Испании. Хоккеист признался, что ожидал большего от решающей игры турнира, передает «Чемпионат» .

Капризов остался недоволен финалом ЧМ по футболу

Капризов рассказал, что следил за выступлением Лионеля Месси на протяжении чемпионата и смотрел финальный матч, несмотря на позднее время.

Однако, по словам хоккеиста, встреча не оправдала ожиданий. Он отметил, что провел ночь без сна, но после просмотра пожалел об этом, так как игра показалась ему скучной.

Испания выиграла финал у Аргентины

Финальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года завершился победой сборной Испании над Аргентиной со счетом 1:0.

Основное время команды завершили без голов, а единственный мяч во втором экстра-тайме забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

Аргентина завершала матч в меньшинстве

С 93-й минуты аргентинская сборная играла вдесятером. Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку после грубого нарушения в борьбе за мяч с Пау Кубарси.

До этого футболист уже был предупрежден на 82-й минуте за спор с главным арбитром.