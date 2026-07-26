Пугачева была прикована к постели: раскрыта травма 76-летней беглой артистки

Российская артистка Алла Пугачева, предположительно, пережила тяжелую травму. По предварительным данным источника SHOT, на который ссылается Lenta.ru , падение звезды обернулось переломом ноги и повреждением тазобедренного сустава.

По данным телеграм-канала, травма случилась несколько месяцев назад, и врачи сразу предупредили: восстановление может занять до полугода. Источник заявил, что первое время Пугачева была фактически прикована к кровати, и врачи опасались за ее психологическое состояние — начались приступы тревоги.

Артистка, по словам анонимного источника, «взяла волю в кулак» и поэтапно начала учиться ходить заново: сначала с тростью, затем делая шаги без опоры, превозмогая боль.

Сейчас певица чувствует себя увереннее и прибегает к помощи трости лишь тогда, когда хочет подстраховаться. На днях она появилась с супругом-иноагентом Максимом Галкиным* на музыкальном фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале.

Ранее сообщалось, что в Госдуме жестко ответили Пугачевой на готовность выступить в Киеве.

*признан иностранным агентом по решению Минюст России