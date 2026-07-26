«Это меня убило»: иноагент Лазарева раскрыла правду о причинах развода с Шацем
Иноагент Лазарева назвала измены и ложь Шаца причинами тяжелого развода
Фото: [istockphoto.com/Krivinis]
Телеведущая-иноагент Татьяна Лазарева* в интервью журналистке Ирине Шихман* впервые подробно рассказала о распаде своего брака с комиком Михаилом Шацем*. По ее словам, семейная жизнь была полна обмана, а правду об изменах супруга она узнала случайно — прочитав его переписку за 2018 год. Об этом пишет Lenta.ru.
Развод Лазаревой и Шаца, которые долгие годы считались одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса, произошел несколько лет назад, но причины раскрываются только сейчас. По словам телеведущей, ее шокировала не столько сама измена, сколько публичное признание Шаца.
«Это меня убило. Как было больно и страшно, когда он публично признался в первой измене, ведь мы были и друзья, и любовники, и партнеры в работе. А когда его уволили, начался холод такой, что я жить не могла. А он жил нормально», — вспомнила телеведущая.
Ситуация усугубилась, когда карьера комика на телевидении пошла на спад. После увольнения Шаца, по словам Лазаревой, в доме воцарился холод, и жить под одной крышей стало невыносимо. Однако решиться на развод оказалось непросто: она все еще эмоционально верила Шацу, хоть и была разбита предательством.
Окончательный разрыв произошел только спустя годы, когда Лазарева набралась мужества поставить точку.
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*признаны иностранными агентами по решению Минюст России, внесены в список экстремистов и террористов Росинформониторингом