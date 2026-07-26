Путин сообщил о завершающем этапе разработки подводного аппарата «Посейдон»

Разработка российского беспилотного подводного аппарата «Посейдон» находится на завершающем этапе. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в ходе встречи с военными моряками в день Военно-Морского Флота (ВМФ), пишет издание « Вести ».

Глава государства отметил, что проект уже практически завершен. По его словам, работы по созданию безэкипажного подводного комплекса вышли на финальную стадию, а специалисты продолжают подготовку к их полному завершению.

Президент также подчеркнул, что после окончания всех необходимых мероприятий аппарат планируется поставить на боевое дежурство. По его оценке, реализация проекта последовательно приближается к этому этапу.

«Посейдон» относится к числу перспективных российских стратегических разработок и представляет собой автономный подводный аппарат, способный выполнять задачи без участия экипажа.

Ранее сообщалось, что Путин заявил о попытках иностранных подлодок проникнуть на Северный морской путь.