Массовую эвакуацию провели в ТЦ «Европолис» из-за ЧП в примерочной

В Москве из торгового центра «Европолис» на проспекте Мира эвакуировали посетителей и персонал после того, как неизвестный поджог одежду в примерочной кабине. Как пишет «Газета.ру» со ссылкой на канал «112», задымление началось в одном из магазинов, после чего людей оперативно вывели из здания. Очевидцы уточняют, что эвакуация заняла не более 10 минут, а возгорание потушили сотрудники магазина с помощью огнетушителя.

Инцидент произошел днем в одном из бутиков ТЦ «Европолис». По предварительным данным, неизвестный зашел в примерочную и поджег находившуюся там одежду. Сработала пожарная сигнализация, и администрация приняла решение о немедленной эвакуации всех посетителей и сотрудников.

Очевидцы в беседе с «Осторожно, новости» рассказали, что процесс занял всего 5–10 минут, после чего персонал справился с огнем с помощью огнетушителя. Спустя примерно 15 минут торговый центр вернулся к работе в обычном режиме.

Один из посетителей в беседе с журналистами предположил, что мужчина мог пытаться расплавить защитные магниты на одежде, чтобы снять их, однако официального подтверждения этой версии нет. Причины происшествия и личность поджигателя устанавливаются, как и его мотивы.

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