Госавтоинспекция выясняет обстоятельства смертельного ДТП в Калининградской области

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 26 июля в Гвардейском районе Калининградской области. В результате аварии один человек погиб, еще трое получили травмы различной степени тяжести, пишет ТАСС .

По предварительной информации региональной Госавтоинспекции, авария произошла около 18:40 в районе поселка Семеново. Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля после прохождения закругления дороги выехал на прямой участок, где потерял контроль над управлением и допустил столкновение с придорожным деревом.

От полученных травм один из пассажиров скончался на месте происшествия до прибытия экстренных служб.

Водитель автомобиля, а также двое других пассажиров получили различные травмы. Пострадавших доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Специалисты проводят проверку и устанавливают все обстоятельства и причины произошедшей аварии.

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