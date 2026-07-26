Жительница Подмосковья пропала в лесу после ссоры с друзьями

В городском округе Клин Московской области спасатели нашли 34-летнюю местную жительницу, которая ушла в лес после ссоры с друзьями и не смогла выбраться обратно. Женщина надеялась быстро успокоиться, но углубилась в чащу, потеряла ориентир, а телефон разрядился. Благодаря оперативной работе волонтеров «ЛизаАлерт» и Мособлпожспаса ее обнаружили уже через час, напуганную, но невредимую.

Инцидент произошел во время отдыха на природе. После эмоционального разговора с компанией женщина решила побыть одна и отошла в лес, чтобы прийти в себя. Однако порыв гнева сыграл злую шутку: она не заметила, как зашла слишком далеко, и не смогла найти тропу обратно. Друзья спохватились не сразу, но когда связь с ней оборвалась, вызвали спасателей.

На поиски выехали волонтеры «ЛизаАлерт» и сотрудники Мособлпожспаса, которые начали прочесывать лес по квадратам. Женщину обнаружили недалеко от тропы: она была дезориентирована и напугана, но физически не пострадала. Сама пропавшая рассказала, что слышала крики друзей, но из-за густой листвы не могла понять, откуда они доносятся. На месте ей оказали психологическую поддержку. Спасатели подчеркивают, что в таких случаях решают секунды и современное оборудование, а главная ошибка — уходить в лес без телефона и предупреждения.