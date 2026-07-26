Обвиняемого в фейках о ВС РФ блогера увезли в психиатрический центр

Блогер Илья Ремесло, обвиняемый в распространении фейков о Вооруженных силах России, доставлен в Институт имени В. П. Сербского в Москве. Это подтвердил ТАСС источник, близкий к медицинским кругам, а также адвокат блогера Сергей Бадамшин, однако защитник отказался комментировать причины.

Институт Сербского — одно из ведущих психиатрических учреждений страны, куда нередко направляют обвиняемых для проведения судебно-психиатрической экспертизы. В настоящее время Ремесло, по данным агентства, находится там, но официального заявления от следственных органов или суда пока не поступало. Адвокат Бадамшин ограничился лишь подтверждением факта, не уточняя, идет ли речь о плановом обследовании или принудительной госпитализации.

Напомним, уголовное дело в отношении блогера было возбуждено по статье о публичном распространении заведомо ложной информации о российской армии (ст. 207.3 УК РФ). Ранее он был задержан, а затем помещен под домашний арест.