Семья ушла гулять по древнему городу, а он остался в автодоме навсегда: смерть туриста в Турции
Cumhuriyet: туриста из Швейцарии нашли бездыханным в автодоме в Турции
В турецком городе Шанлыурфа нашли мертвым 47-летнего туриста из Швейцарии. Как пишет Cumhuriyet, трагедия произошла вечером 13 июля. Йоханнес Мур путешествовал с семьей на автодоме.
Родные отправились осматривать древний город, а мужчина остался на парковке у торгового центра. Когда они вернулись, он уже не подавал признаков жизни. Причину смерти установят после вскрытия, полиция начала расследование.