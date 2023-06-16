Семнадцать украинских военных сдались в плен, попав в засаду под Новобахмутовкой

28-я отдельная механизированная бригада ВСУ пыталась наступать, и одно из ее подразделений угодило в ловушку.

Это соединение было отправлено в контрнаступление, но при этом украинское командование не озаботилось должной артиллерийской поддержкой. В итоге несколько десятков бойцов погибло, а 17 из них сдалось в плен, чтобы не повторить участь своих сослуживцев.

«Противник предпринял очередную попытку контрнаступления и попал в засаду наших сил», - указал журналистам ТАСС представитель одного из силовых ведомств Донецкой народной республики.