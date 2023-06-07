Сенат Швейцарии одобрил поправку, разрешающую реэкспорт оружия

Сенат Швейцарии принял поправку к закону, которая позволит реэкспортировать вооружения, в том числе, на Украину, сообщается на сайте законодательного органа.

В верхней палате парламента (совете кантонов) за принятие поправки проголосовало 22 человека, 17 выступили против, четверо воздержались.

В законе есть оговорки – страна, реэкспортирующая швейцарскую военную технику, не должна нарушать права человека и использовать оружие против мирного населения.

Ранее сообщалось, что Германия хочет купить у Швейцарии танки Leopard, чтобы «заделать брешь», образовавшуюся в собственной обороне из-за поставок боевых машин на Украину.