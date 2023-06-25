Сенатор Джабаров назвал крайнюю точку ЧВК «Вагнер» на пути к Москве
Фото: [©Пресс-служба Совета Федерации/РИА Новости]
По словам члена верхней палаты парламента Владимира Джабарова, крайней точкой, до которой могли бы дойти войска «Вагнера», стал бы мост через реку Оку, где их колонны были бы остановлены и уничтожены. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он добавил, что решение Пригожина остановить движение колонны было продиктовано безвыходностью ситуации.
Сенатор подчеркнул, что стало счастьем, что крайний сценарий ликвидации ЧВК «Вагнер» не воплотился в жизнь.