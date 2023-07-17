Сенатор Джабаров назвал способы устранения угрозы для Крыма со стороны киевского режима

По словам замглавы Комитета верхней палаты парламента по международным делам Владимира Джабарова, для снятия угрозы Крыму Незалежную следует полностью отсечь от Черного моря, освободив Одессу и Николаев. Об этом сообщают Argumenti.ru со ссылкой на аккаунт сенатора в одной из соцсетей.