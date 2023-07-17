Сенатор Джабаров назвал способы устранения угрозы для Крыма со стороны киевского режима
Фото: [©Пресс-служба Совета Федерации/РИА Новости]
По словам замглавы Комитета верхней палаты парламента по международным делам Владимира Джабарова, для снятия угрозы Крыму Незалежную следует полностью отсечь от Черного моря, освободив Одессу и Николаев. Об этом сообщают Argumenti.ru со ссылкой на аккаунт сенатора в одной из соцсетей.
Он подчеркнул, что в противно случае угрозы полуострову станут повторяться.
По мнению Джабарова, Одесская и Николаевская области также должны стать частью РФ.