По словам сенатора верхней палаты парламента Владимира Джабарова, публикация документов, указывающих на связь террористов с «Крокус Сити Холла» с украинской стороной, возможна, однако это произойдет не раньше окончания следствия. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он добавил, что сегодня это делать категорически нельзя, поскольку может нанести вред расследованию, поскольку любая утечка информации от нашего следствия только на руку врагу. Тем не менее, когда это станет возможным, скрываться эти факты не станут.

Напомним, что ранее представитель Белого дома Джон Кирби нахамил чиновникам РФ, которые допустили украинский след в теракте в «Крокус Сити Холле», произошедшем в прошлую пятницу.