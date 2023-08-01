Сенатор Карасин назвал результат отчаянных запусков дронов по Москве
Фото: [©Александр Гальперин/РИА Новости]
По словам члена верхней палаты парламента Григория Карасина, отчаянные запуски дронов по столице лишь приближают неизбежный финал действующего украинского лидера. Об этом сообщает Argumenti.ru.
Он добавил, что атаки беспилотных катеров на корабли российского флота в том числе приводят к выводу, что Зеленский приближает свою смерть.
Сенатор отметил, что об этом же говорят и западные эксперты.
Напомним, что, помимо очередных атак беспилотников на Московский регион также были совершены атаки на отечественные гражданские суда в акватории Черного моря.