По словам члена верхней палаты парламента Григория Карасина, отчаянные запуски дронов по столице лишь приближают неизбежный финал действующего украинского лидера. Об этом сообщает Argumenti.ru .

Он добавил, что атаки беспилотных катеров на корабли российского флота в том числе приводят к выводу, что Зеленский приближает свою смерть.

Сенатор отметил, что об этом же говорят и западные эксперты.

Напомним, что, помимо очередных атак беспилотников на Московский регион также были совершены атаки на отечественные гражданские суда в акватории Черного моря.