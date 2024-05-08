Сенатор Карасин предупредил о возможных масштабных провокациях ВСУ на 9 Мая

Председатель комитета российского Совфеда по международным делам Григорий Карасин допустил вероятность масштабных провокаций в стране со стороны украинских ВС на День Победы. Соответствующее мнение сенатор выразил в беседе с изданием «Лента.ру» .

Он напомнил о том, что руководство страны готово к потенциальным провокациям в праздники. Карасин подчеркнул, что меры безопасности в дни национальных праздников всегда усиливаются, и особенно сильно, в День Победы.

Тем не менее сенатор указал на то, что исходя из логики киевского режима, нельзя исключать опасности масштабных провокаций в такой праздник. Он допустил вероятность потенциальных персональных ударов и терактов со стороны Украины.

Политик также напомнил о том, что свидетельством киевской политики уже являются удары по приграничным территориям РФ. Более того, они бьют и по более далеким субъектам страны, подчеркнул Карасин.

«Поэтому исключать ничего нельзя, но я уверен, что меры безопасности будут приняты повышенные», — заверил он.

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