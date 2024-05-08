Глава ЛНР Пасечник сообщил о пожаре на нефтебазе после удара ВСУ

Безопасность

Фото: [unsplash.com]

Украинские боевики обстреляли луганскую нефтебазу, точные данные о пострадавших в ходе происшествия пока уточняются. Соответствующее заявление сделал глава ЛНР Леонид Пасечник в официальных социальных сетях.

В посте Пасечник рассказал о том, что враг нанес удар по мирному городу в ночное время. Он уточнил, что украинскими ВС была обстреляна нефтебаза, находящаяся в пределах города. По словам главы региона, в данный момент на месте происшествия работают сотрудники российского МЧС.

«Сейчас основная задача - потушить пожар», – подчеркнул он.

Пасечник также добавил, что данные о пострадавших в ходе данного удара на данный момент уточняются.

Ранее эксперт Корольков выразил мнение, что взятие российскими ВС Одессы лишило бы киевский режим поставок вооружения со стороны коллективного Запада.

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