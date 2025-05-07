По словам сенатора верхней палаты парламента Андрея Климова, с учетом всех острых заявлений главаря киевского режима Владимира Зеленского о планах испортить в России 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, жителям стран Старого Света следует молиться Богу на хладнокровие и мудрость российского руководства. Об этом сообщает Life.ru.

Он отметил, что, вероятнее всего, 9 Мая наверняка фигурировало в киевском медийном плане, поскольку у киевского режима многие военные операции создаются сначала как медийные планы.

По мнению сенатора, в целом в Незалежной всерьез озаботились тем, чтобы хоть каким-то образом испортить праздник 9 Мая, то есть все это опасное и смертоносное пакостничество продолжается. Тем не менее у России имеются отличные специалисты по лечению такого рода заболеваний радикальным способом, и в этот раз излечение наступит довольно быстро и эффективно.

Он подчеркнул, что возможности выиграть у России в военно-техническом отношении нет ни у одного государства мира. И тот факт, что Москвой не принимаются меры особо жесткого характера, говорит только о том, что у нас разумное и мудрое руководство.

Ранее эксперт Ераносян назвал Крым возможной целью для Киева на День Победы.