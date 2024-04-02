Сенатор Климов считает, что киевским режимом готовился в России «фейерверк» терактов

По информации ФСБ, сотрудники спецслужбы совместно с таможенниками пресекли ввоз из Украины в Россию через страны Евросоюза около 30 самодельных бомб, спрятанных в православные иконы и церковную утварь. Груз следовал по маршруту Украина – Румыния – Венгрия – Словакия – Польша – Литва – Латвия – Россия. По словам председателя комиссии верхней палаты парламента по защите госсуверенитета Андрея Климова, попытка ввезти из Незалежной через государства Евросоюза в нашу страну взрывчатку под видом церковной утвари является частью скоординированного с западными странами плана Киева устроить на территории России целую серию террористических атак. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он подчеркнул, что в этом случае стоит воздержаться от слова «самодельный», поскольку это является продолжением боевой диверсионной работы.

По мнению парламентария, операция задумывалась как часть серии терактов в нашей стране. Это должно пополнить доказательную базу в обвинении киевского режима в террористической деятельности.

Он отметил, что весьма важно не разбивать данные события на отдельно взятые, а объединять, чтобы в правовом поле было достаточно доказательств для однозначного обвинения киевского режима в террористической деятельности.