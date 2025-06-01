Сенатор Клишас оценил участие Киева в крушении поезда в Брянской области
Сенатор Клишас: подрыв моста говорит о террористической группировке в Киеве
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По словам сенатора верхней палаты парламента Андрея Клишаса, подрыв моста и крушение пассажирского поезда, произошедшие в Брянской области, свидетельствуют о том, что киевским режимом является террористическая группировка. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он подчеркнул, что в целом Незалежная давно утратила признаки государства.
Ранее депутат Слуцкий определил степень наказания виновникам крушения поезда в Брянской области.