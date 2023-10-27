Сенатор Клишас подчеркнул, что поддержкой терроризма занимается вовсе не Россия

Российское посольство в Израиле заявило об абсолютной неприемлемости попыток обвинить Москву в поддержке терроризма. По словам главы Комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса, в момент обострения конфликта на Ближнем Востоке Москва стремится к поддержке контакта со всеми сторонами, поэтому обвинять ее в поддержке терроризма как минимум странно. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что Россия последовательно вела борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке, когда США, уничтожая государственность Ирака и Сирии тем самым и создавали террористические организации по всему региону.

По мнению парламентария, впоследствии данные террористические организации завладели огромным объемом оружия, и в этом причина радикализации на Ближнем Востоке.

Он подчеркнул, что это итог политики Вашингтона, она была везде абсолютно провальной.