Сенатор Ковитиди считает геноцидом тотальную мобилизацию на Украине

По словам сенатора Ольги Ковитиди, принятое в первом чтении Верховной Радой Украины решение о «тотальной мобилизации мужского населения» не что иное, как преступление против украинцев. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она добавила, что это говорит о том, что власть, по сути, ведет геноцид по согласованию с лидером Незалежной, руководствуясь решением украинского парламента и на основании представления правительства.

По мнению сенатора, принятие данного решения приведет к катастрофическим последствиям, прежде всего исчезновению двух или трех поколений мужчин страны.