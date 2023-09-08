Сенатор Круглый назвал причины недопустимости экономии на страховке в путешествии

Значительная часть туроператоров при продаже путевок за границу в обязательном порядке включают в стоимость турпакета медстраховку. Тем не менее есть много примеров, когда последняя не спасала туристов от огромных расходов на лечение за границей. Член верхней палаты парламента Владимир Круглый назвал моменты, на которые следует обратить внимание при оформлении данной страховки. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, нужно с большим вниманием изучать договор на предмет того, что входит в эту страховку.

Парламентарий добавил, что в договор страхования жизни входит страховка при выезде за пределы страны и много прочих приятных бонусов в виде страхования супруга, если на отдыхе они прибывают вместе.