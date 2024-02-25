Сенатор Ольга Ковитиди считает, что вопрос саботажа не потеряет своей актуальности еще 15 лет

По словам сенатора верхней палаты парламента Ольги Ковитиди, в России следует вернуть аналог ст. 58 УК СССР, существовавшей в период репрессий, а именно тот момент, что саботаж является уголовным преступлением. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Она добавила, что в период проведения спецоперации нужно объединить все моменты, которые могут приносить вред России, следует соединить под понятием «саботаж», внеся поправки в ст. 281.4 УК РФ.

По мнению парламентария, посредством данных поправок будет введен запрет на распространение «тревожных» слухов среди рабочих и сотрудников предприятий, на умышленное действие или бездействие, которое было совершено по политическим или идеологическим мотивам.

Она подчеркнула, что это поможет жестко пресекать все попытки иностранных спецслужб вредить России не только на поле боя.

Политик уточнила, что вопрос саботажа будет актуален еще в ближайшие 10–15 лет.