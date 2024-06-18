По словам сенатора верхней палаты парламента Дмитрия Рогозина, украинская армия готовится к очередному «наступлению». Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он уточнил, что украинские дроны теперь применяются противником в ночное время только для дистанционного минирования всех наших прифронтовых дорог, а это происходит перед наступлением.

Ранее военный эксперт Михаил Онуфриенко рассказал о ситуации в зоне спецоперации. Так, на сегодня освобождены ряд населенных пунктов на Запорожском направлении, в ДНР, также ведутся военные действия в Волчанске, однако российская армия медленно продвигается вперед. На Купянском направлении Вооруженные Силы РФ широким фронтом продвигаются вперед.