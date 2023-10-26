Сенатор Шептий заявил, что превосходство России в воздухе способствует решению задач и на земле

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что новые зенитно-ракетные комплексы РФ сбили 24 самолета Незалежной за пять дней. По словам члена Комитета верхней палаты парламента по обороне и безопасности Виктора Шептия, в контексте СВО следует говорить уже не о превосходстве, а о полном доминировании нашей в воздушном пространстве. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что зенитно-ракетные комплексы нашей страны еще в советское время доказали свое превосходство над зарубежными.

По мнению парламентария, успехи в воздухе влияют на высокую эффективность решений боевых задач российскими подразделениями, включая штурмовые отряды.