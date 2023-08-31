Сенегальские военные приготовились к вторжению в Нигер

По утверждению СМИ, их сначала развернут на территории Бенина, и уже оттуда они перейдут в наступление.

Портал Seneweb, ссылаясь на осведомленные источники, заявил, что почти тысяча солдат сенегальской армии должна быть авиацией переброшена в Бенин. Туда же будет поставлена и боевая техника. Перевозка должна быть осуществлена национальной авиакомпанией Air Senegal.

В качестве тыловой базы, по данным журналистов, выбран бенинский город Котона. На него будут опираться как на центр снабжения все войска ЭКОВАС, которые будут вторгаться в Нигер. При этом представитель сенегальской армии заявил, что ничего не знает о подобном плане и готовящемся вторжении.