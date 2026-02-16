Серая куртка, черные ботинки: в Челябинской области разыскивают подростка, пропавшего в горах

В национальном парке «Таганай» Челябинской области ведутся поиски 15-летнего подростка, который ушел на лыжную прогулку и не вернулся. О происшествии сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

По информации добровольцев, Владислав Ласточкин отправился кататься в район горы Семибратка днем 15 февраля, после чего его местонахождение осталось неизвестным.

В ориентировке, распространенной поисковиками, указаны приметы юноши: рост 178 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. В день исчезновения подросток был одет в серую куртку, темно-синие джинсы, черные лыжные ботинки и серую шапку.