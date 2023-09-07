Серьезная авария с участием грузовика и легковушки произошла в Люберцах

Серьезная дорожная авария с участием грузовика и легковушки произошла в Люберцах. В результате инцидента пострадал один человек.

ДТП произошло на участке трассы «Хлыстово – Мотяково – Новый Милет». У грузового автомобиля во время движения отвалилось колесо, и транспортное средство вынесло на полосу встречного движения.

Женщина 1956 года рождения, управлявшая легковым автомобилем Lexus, попыталась увернуться от грузовика, но ее машина влетела в дерево. В результате женщина получила травмы.

Движение на трассе временно ограничено – как в сторону Железнодорожного и Раменского, так и в сторону столицы.