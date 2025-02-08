Серия мощных взрывов прогремела над Ростовом-на-Дону

В ночь на 8 февраля в небе над Ростовом-на-Дону прогремела серия взрывов. По словам очевидцев, их было не менее пяти.

Город атаковали дроны ВСУ, которые были перехвачены системами ПВО,

Официальных комментариев по поводу ЧП пока не поступало.

Как сообщает SHOT, целью ВСУ была нефтеперекачивающая станция, расположенная в пригороде Чертково Ростовской области.

По словам местных жителей, информации о пожарах, разрушениях и пострадавших пока нет.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 7 февраля была опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области.