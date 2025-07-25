Враг не унимается: ВСУ атаковали дронами пригороды Таганрога и Новочеркасска

В ночь на 25 июля в ряде населенных пунктов, расположенных в окрестностях Таганрога и Новочеркасска, что в Ростовской области, произошло не менее семи взрывов. Об этом стало известно из сообщения в Телеграм-канале SHOT, которое было получено от местных жителей.

Согласно предварительным данным, система противовоздушной обороны (ПВО) была активирована для перехвата украинских беспилотных летательных аппаратов типа «Лютый».

Свидетели сообщили представителям прессы, что в районе Таганрога было слышно от пяти до семи взрывов. Жители городов Шахты, Матвеев Курган и Новочеркасск также рассказали о громких звуках, вспышках в небе и характерном шуме, который создают боевые вражеские дроны.

«Видно было несколько ярких вспышек, а затем раздались сильные хлопки», — приводит слова одного из очевидцев SHOT.

По информации из надежных источников, на данный момент нет информации о жертвах или повреждениях. Официальные структуры пока не предоставили никаких комментариев по этому вопросу.

Сведения о результатах и вероятных разрушениях с пострадавшими все еще собираются.

Ранее ПВО России уничтожила пять украинских дронов над территорией Крыма.