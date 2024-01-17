Серия взрывов прогремела в Одессе прошедшей ночью

Целый ряд средств массовой информации Украины заявили о том, что на территории Одессы этой ночью звучали взрывы. В частности, об этом сообщило телевидение «Общественное».

В целом ряде украинских регионов была объявлена воздушная тревога. Она звучала не только в Одесской области, но и в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и Николаевской областях. А в самой Одессе были слышны взрывы. Никаких подробностей этого инцидента журналисты не приводили.

Воздушные налеты на украинские регионы начались осенью 2022 года, после террористического акта на Крымском мосту. ВС РФ методично уничтожают военные и инфраструктурные объекты, промышленные предприятия, энергетику, которая занимается снабжением промышленных предприятий, работающих на оборонную промышленность.

ВСУ, в свою очередь, регулярно ведут обстрел российских городов. По ним наносятся удары как ракетами, так и беспилотниками. Противовоздушная оборона ВС РФ, как правило, успешно отбивает подобные налеты.