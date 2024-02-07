Серия взрывов прогремела в ряде украинских городов

Взрывы были слышны в Киеве, Харькове и Николаеве. Это признают даже официальные лица из украинской администрации.

Несколько взрывов были слышны в Харькове. Об этом сообщило телевидение «Общественное. Новости». Данную информацию подтвердил Олег Синегубов, руководитель Харьковской областной администрации. По его словам, в городе прозвучали четыре взрыва. По сообщению тележурналистов, взрывы были слышны и в Николаеве.

«В Харькове слышны взрывы... В Николаеве также слышны звуки взрывов», - написали они в Telegram-канале издания.

Затем поступили сообщения из Киева и Киевской области. Там тоже были слышны неоднократные взрывы. Никаких подробностей по этому поводу не приводится.

Ранее сообщения о разрушениях приходили из Одессы. Серьезные повреждения получил некий промышленный объект. Украинская ПВО пыталась защитить его от воздушных ударов, но ВС РФ сумели добиться попаданий в него.