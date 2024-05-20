Серийного похитителя декоративной косметики задержали в Павловском Посаде

Бездомного мужчину, похищавшего декоративную косметику из подмосковных магазинов, задержали в Павловском Посаде. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

В полицию обратился директор одного из магазинов декоративной косметики, расположенного на улице Герцена в Павловском Посаде. Мужчина в возрасте 28 лет сообщил, что из магазина была похищена продукция на пять тысяч рублей.

По подозрению в совершении преступления задержали 34-летнего мужчину без определенного места жительства. Ранее гражданин уже был судим.

Выяснилось, что мужчина ранее совершил аналогичное преступление, причинив материальный ущерб на 16 тысяч рублей.

На мужчину завели уголовные дела. Сейчас он под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.