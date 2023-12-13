Серийных похитителей имущества со складов задержали в Солнечногорске

В Солнечногорске были задержаны двое злоумышленников, которые совершили серию краж с территории складских помещений. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по региону.

В полицию обратился представитель акционерного общества, который сообщил, что со склада на Прибрежной улице было похищено имущество на 89 тысяч рублей.

Похитителей установили и задержали. Ими оказались местные жители в возрасте 29 лет и 31 года. Выяснилось, что они причастны к совершению аналогичных краж. Общая сумма причиненного ущерба превысила 141 тысячу рублей.

На мужчин завели уголовное дело. Сейчас они под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.