Серийный вор из Подмосковья получил срок за девять краж

В Подмосковье приговорили к сроку серийного вора, который постоянно воровал вещи у жителей Домодедово, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Безработный мужчина признан виновным в девяти кражах, которые он совершил за год. Так, например, злоумышленник регулярно воровал велосипеды, мобильные телефоны и даже автомобиль. Кроме того, он похитил из квартиры пенсионерки 260 тысяч рублей.

Личность вора установили по камерам системы «Безопасный регион». На суде обвиняемый полностью признал свою вину. Теперь житель Подмосковья отправится в колонию общего режима на три года и восемь месяцев.