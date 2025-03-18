Сеул подготовился атаковать подземные туннели Ким Чен Ына дронами и робособаками

Издание Korea JoongAng Daily сообщило , что американские и южнокорейские военные начали совместные учения, направленные на отработку блокировки и штурма подземных туннелей, предположительно используемых КНДР. В этих целях применяются беспилотные летательные аппараты и роботизированные «собаки».

В учениях, стартовавших в понедельник, 17 марта, и рассчитанных на четыре дня, задействовано 370 военнослужащих. Газета отмечает, что дополнительным стимулом для развития подобных навыков послужили события в секторе Газа, где подземные туннели используются в военных целях.

По данным Командования наземных операций южнокорейской армии, под Пхеньяном и другими ключевыми объектами КНДР проложено множество туннелей, предназначенных для тайной эвакуации высшего руководства, включая Ким Чен Ына. Помимо туннелей, в подземной инфраструктуре КНДР могут находиться хранилища оружия и линии метро.

Сценарий учений включал запуск разведывательных дронов для сбора информации, после чего механизированные подразделения Южной Кореи осуществляли наземную атаку, нейтрализуя силы противника у входа в туннель и блокируя входы/выходы.

Затем отключались системы жизнеобеспечения, а с помощью миниатюрных дронов проводилась разведка на предмет химической угрозы, после чего осуществлялось проникновение в туннель и подавление сопротивления.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын призвал совершенствовать боеготовность ядерных сил.