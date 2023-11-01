Северная Корея близка к успешному запуску спутника-шпиона после техподдержки из России

О последних приготовлениях свидетельствуют испытания ракетного двигателя и пусковой установки. Также зафиксировано перемещение персонала и большого количества топлива на космодром Сохэ на северо-западе страны.

КНДР запускала ракеты со спутниками в мае и августе, но обе попытки оказались безуспешными. Теперь шансы на успех стали заметно выше, так как, по свидетельству южнокорейских разведслужб, Северная Корея получила технические консультации из России.