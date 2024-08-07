Шахматистка из Дагестана попыталась отравить соперницу во время чемпионата

В Дагестане прошло первенство по шахматам среди женщин. Одна из участниц подлила ртуть на другой стол. Об этом сообщил телеграм-канал Mash .

На шахматный турнир, который должен был выявить сильнейшую спортсменку, собралось большое количество участниц. Внезапно одной из них стало плохо прямо во время соревнований, во время партии. Девушке вызвали скорую, а затем начали просматривать записи с видеокамер. Оказалось, что на столик, за которым играла захворавшая шахматистка, другая участница подлила какую-то жидкость.

«По предварительной версии экспертов, это была ртуть. Ранее участница интересовалась, работают ли в зале камеры, — ей ответили, что нет», — указал микроблог.

На самом деле камеры действовали и исправно фиксировали все происходящее. Виновницу задержали, она является чемпионкой Северо-Кавказского федерального округа по шахматам. Следствие считает, что она таким образом попыталась выбить из турнира сильную соперницу.

Ранее сообщалось, что школьник из Подмосковья получил золотую медаль по итогам Детского кубка мира по шахматам, который проходил в Грузии. Он победил в дисциплине «Шахматная композиция» в возрастной группе до 8 лет.