Школьник и з Ленинского округа завоевал золотую медаль на Кубке мира по шахматам

Второклассник из Видновской гимназии Ленинского городского округа Илья Османов стал чемпионом детского Кубка мира по шахматам, который прошел в Грузии. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

Илья победил в дисциплине «Шахматная композиция» в возрастной группе до 8 лет. Примечательно, Ю что интерес к шахматам у него появился в 4 года, когда он приехал на дачу к дедушке, любителю шахмат. Дедушка показал внуку расположение фигур на доске, после чего мальчик уже не мог оторваться от игры.

Отмечается, что ранее в феврале этого года он занял второе место в дисциплине «Блиц» на первенстве Московской области по шахматам, а в марте стал бронзовым призером первенства Москвы среди мальчиков до 9 лет. В апреле Илья принял участие в первенстве мира по быстрым шахматам и блицу в Албании и вошел в десятку лучших.

Мама юного гения Дарья Османова рассказала, что Илья мечтает стать чемпионом мира по шахматам и побить рекорд норвежца Магнуса Карлсена, который удерживает этот титул уже 10 лет. Также Илья хочет стать шахматным судьей.

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