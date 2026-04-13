Шанс вместо тюрьмы: правозащитница рассказала, как не испортить будущее малолетнего вора

Правозащитница Ева Меркачева в эфире радио Sputnik призвала давать подросткам, нарушившим закон впервые, второй шанс — вместо того чтобы ломать им жизнь тюрьмой и учетом.

Она привела в пример реальную историю: участковый с московского Арбата ловил мальчишек, которые воровали велосипеды и лазили в чужие окна. Формально это был повод поставить их на учет на всю жизнь, но офицер поступил иначе. Он проводил с ними долгие разговоры, объяснял последствия и даже пил чай вместе. Итог поразительный: из тех хулиганов выросли великие люди — один стал художником, другой скульптором, третий ученым.

По мнению Меркачевой, ранняя ошибка не должна перечеркивать будущее, а мудрое и человеческое отношение способно превратить беду в поворотный момент.

