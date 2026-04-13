Политолог заявил, что Украина получит от Венгрии холодный дождь

Парламентские выборы в Венгрии принесли неожиданный результат: победу одержала оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром. Виктор Орбан, чья партия «Фидес» правила страной 16 лет, покидает пост премьера. Теперь всех интересует главный вопрос: как при новом лидере изменится политика Будапешта по отношению к Москве? Своим прогнозом с Общественной Службой Новостей поделился член Совета Международного движения «Другая Украина» Василь Вакаров.

По его оценке, Петер Мадьяр — это человек, который возьмет курс на дружбу с Брюсселем. Причем начнет он с простого и прагматичного шага: попросит разморозить 18 миллиардов евро дотаций, которые Евросоюз не выделял правительству Орбана. Получив деньги, новый премьер тут же обернет их в политический капитал: «Видите, я провожу ту политику, за которую вы голосовали, — вот вам денежка». То есть стиль изменится с оппозиционного на лояльный.

Вакаров полагает, что экономическое взаимодействие с Россией никуда не денется — но исключительно на прагматичной основе. В первую очередь, новые венгерские лоббисты займутся возобновлением поставок нефти по трубопроводу «Дружба» через территорию Украины. Затем Венгрия начнет просить у Москвы преференции по газу. То есть Мадьяр будет брать российские энергоносители — без них страна действительно не может. Однако внешняя политика станет совсем другой. По санкциям ЕС и другим ключевым вопросам Будапешт под руководством Мадьяра займет недружественную по отношению к России позицию, в отличие от Орбана, который был последовательным противником Брюсселя.

Отдельный сюжет — Украина. Здесь, по словам Вакарова, Киев ждет «холодный дождь». Мадьяр не станет торопиться со вступлением Украины в Евросоюз — вопрос будет тянуться, выноситься на референдумы и всячески откладываться. Также новый венгерский лидер выступит против поставок оружия на территорию Украины. А вот пакет финансовой помощи в 90 миллиардов евро, который ранее блокировал Орбан, Мадьяр, скорее всего, разблокирует. Но любая дальнейшая помощь будет даваться Киеву очень и очень сложно. Итоговая формула Венгрии при Мадьяре: российские энергоресурсы — да, политическая лояльность Брюсселю — да, дружба с Украиной — нет, и чем дольше, тем лучше.

