Парламентские выборы в Венгрии принесли сенсацию, но не для тех, кто внимательно следил за цифрами. Оппозиционная партия «Тиса» одержала уверенную победу, и пост премьера покинет Виктор Орбан, чья партия «Фидес» правила страной последние 16 лет. Главная особенность этой кампании, как отмечает социолог Евгений Копатько в беседе с Общественной Службой Новостей, заключается вовсе не в самом результате — он был предсказуем. Удивило другое: стремительность и почти полное отсутствие сопротивления.

По его словам, предвыборные исследования задолго до дня голосования показывали отрицательный для Орбана прогноз. Разрыв оказался настолько внушительным, что даже массированная поддержка из-за океана не смогла переломить ситуацию. В Будапешт приезжал вице-президент США Джей Ди Вэнс, сам Дональд Трамп делал публичные заявления в поддержку венгерского премьера — все безрезультатно. Более того, американцы, судя по всему, знали реальное положение дел. Еще три месяца назад обсуждалась возможность визита Трампа в Венгрию, но советники якобы рекомендовали президенту отказаться от поездки из-за высоких репутационных рисков. Не поехать — значит не засветиться рядом с проигравшим.

Эксперт добавил, что самый неожиданный момент наступил, когда подсчет голосов еще не завершился. Орбан признал поражение практически сразу, не дожидаясь финальных цифр. Выборы сдали без боя — это для политика такого уровня выглядит необычно и показательно.

Копатько подчеркивает: главный удар результаты выборов нанесли не столько по Орбану, сколько по Трампу. Поддержка действующего президента США, его жесткая риторика и личное участие не смогли спасти союзника. Это серьезный репутационный урон для Белого дома. А Европа, напротив, продемонстрировала редкое единство. Итоги венгерских выборов — это, по сути, победа европейских противников Трампа, которые смогли консолидироваться и добиться смены неудобного для Брюсселя правительства в самом сердце континента.

