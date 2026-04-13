Пугачева снова в России? Продюсер назвал дату возвращения Примадонны

Алла Пугачева, судя по всему, готовится к возвращению в Россию. По данным продюсера Сергея Дворцова, Примадонна может прилететь в Московский регион уже к своему дню рождения 15 апреля. Причем речь идет не только о личном празднике — юбилее, но и о вполне деловых вопросах. Дворцов прямо говорит о необходимости решать проблемы с недвижимостью и, что куда интереснее, с концертной деятельностью. Источник он называет «из первых уст». Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, Пугачева покинула Россию после начала известных событий и с тех пор появлялась на родине лишь однажды — в мае 2023 года, и то по печальному поводу: проститься с дизайнером Валентином Юдашкиным. С тех пор прошло почти два года, и любые слухи о ее возвращении неизменно вызывали ажиотаж. Теперь же речь идет не о краткосрочном визите на похороны, а о полноценной поездке с деловой повесткой и, вероятно, с намеком на возобновление активности.

Продюсер добавил, что, если Пугачева действительно прилетит и начнет решать вопросы концертной деятельности, это станет первым шагом к возвращению на сцену. Для ее поклонников — долгожданный знак, для шоу-бизнеса — серьезное событие, а для самой певицы — возможность вновь заявить о себе после долгого молчания. Конечно, пока это лишь слова продюсера, и официального подтверждения нет. Но если информация подтвердится, то апрель может стать месяцем, когда легендарная Примадонна вернется не просто как гость, а как действующее лицо российской музыкальной индустрии. Итог: ожидание превращается в почти реальность, осталось дождаться 15 апреля.

