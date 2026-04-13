Работа или служба: священник предложил два новых выходных для верующих

По его мнению, пятница — день, когда верующие должны быть на службе Царских часов и Погребения Плащаницы Спасителя. Но из-за работы большинство людей физически не могут этого сделать. А пасхальный понедельник, сразу после ночного богослужения и разговения, тоже тяжело проводить на рабочем месте.

Священник уточнил важный нюанс. Он говорит о воцерковленных православных христианах, для которых Пасха — не просто семейный или культурный праздник с куличами и крашеными яйцами, а центральное событие года. Именно этим людям критически важно присутствовать на всех богослужениях Страстной седмицы и Светлой седмицы. Сделать пятницу и понедельник нерабочими днями — значит не только проявить уважение к религиозным чувствам, но и дать верующим реальную возможность жить своей верой, а не выбирать между долгом и работой. Таким образом, это предложение не о лишнем отдыхе, а о том, чтобы государство наконец признало потребности миллионов людей, для которых эти дни святы.

