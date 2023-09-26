Шеф Пентагона заявил, что ему нечего сказать о поставках ракет ATACMS на Украину

Безопасность

Фото: [Викимедиа]

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что он ничего не может сказать о возможности поставок на Украину дальнобойных ракет ATACMS.

«Мне нечего объявить в связи с ATACMS, поэтому мой ответ на вопрос будет таким же, каким он был последние 10 раз, когда вы меня об этом спрашивали. Если что-то изменится, и президент решит что-либо объявить, он объявит», – сказал шеф Пентагона.

Остин подчеркнул, что в приоритете военной помощи Украине являются системы ПВО и артиллерийские боеприпасы.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден пообещал Владимиру Зеленскому предоставить «небольшое количество» ракет ATACMS, однако окончательное решение еще не принято.

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