Шеф Пентагона заявил, что ему нечего сказать о поставках ракет ATACMS на Украину

«Мне нечего объявить в связи с ATACMS, поэтому мой ответ на вопрос будет таким же, каким он был последние 10 раз, когда вы меня об этом спрашивали. Если что-то изменится, и президент решит что-либо объявить, он объявит», – сказал шеф Пентагона.