Шесть БПЛА сбиты на подлете к Москве

Собянин: ПВО Минобороны сбили шестой БПЛА

Безопасность

Фото: [istockphoto.com/Aleksandr Rybalko]

При подлете к Москве был уничтожен один БПЛА, об этом 30 октября в 3:40 по московскому времени в своем официальном телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбили еще один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал мэр.

Таким образом, известно о шести БПЛА, уничтоженных на подлете к Москве ночью 30 октября.

Ранее  сообщалось, что силами ПВО Минобороны сбито еще два беспилотника, летевших на Москву.