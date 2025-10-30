Шесть БПЛА сбиты на подлете к Москве
Собянин: ПВО Минобороны сбили шестой БПЛА
Фото: [istockphoto.com/Aleksandr Rybalko]
При подлете к Москве был уничтожен один БПЛА, об этом 30 октября в 3:40 по московскому времени в своем официальном телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны сбили еще один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал мэр.
Таким образом, известно о шести БПЛА, уничтоженных на подлете к Москве ночью 30 октября.
Ранее сообщалось, что силами ПВО Минобороны сбито еще два беспилотника, летевших на Москву.