Шесть человек отравились в столовой отеля в Истре, двое находятся в тяжелом состоянии
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Шесть человек отравились в столовой отеля в подмосковной Истре. Об этом со ссылкой на пресс-службу областного министерства здравоохранения сообщает Агентство «Москва».
По данным Минздрава Подмосковья, четверо человек отказались от госпитализации. Их направили на амбулаторное наблюдение. Остальные двое находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь, подчеркнули в ведомстве.
Ранее Mash сообщил, что шесть человек пожаловались на плохое самочувствие сразу после ужина в отеле. По информации журналистов, медики диагностировали у отдыхающих гастроэнтероколит.
Ранее сообщалось, что двадцать человек отравились в столовой одного из предприятий в подмосковном Красногорске.