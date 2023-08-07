Шесть человек отравились в столовой отеля в Истре, двое находятся в тяжелом состоянии

Шесть человек отравились в столовой отеля в подмосковной Истре. Об этом со ссылкой на пресс-службу областного министерства здравоохранения сообщает Агентство «Москва» .

По данным Минздрава Подмосковья, четверо человек отказались от госпитализации. Их направили на амбулаторное наблюдение. Остальные двое находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь, подчеркнули в ведомстве.

Ранее Mash сообщил, что шесть человек пожаловались на плохое самочувствие сразу после ужина в отеле. По информации журналистов, медики диагностировали у отдыхающих гастроэнтероколит.

Ранее сообщалось, что двадцать человек отравились в столовой одного из предприятий в подмосковном Красногорске.