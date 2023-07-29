Следственный комитет Подмосковья возбудил уголовное дело по факту отравления в Красногорске

В городском округе Красногорск завели дело по факту отравление двадцати девяти человек на производстве. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области.

На сегодняшний день пострадавшие с пищевым отравлением госпитализированы в медицинское учреждение КГБ № 3. Предположительно все пострадавшие отравились в столовой «Союзснаба» после приема там пищи. К счастью, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В настоящий момент на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что житель подмосковных Люберец получил 11 лет колонии за избиение незнакомой женщины до смерти у подъезда дома.