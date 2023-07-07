Шесть человек погибли из-за пожара в доме престарелых в Милане

В Милане в доме престарелых на виа деи Чеквеченто пожар унес жизни шести человек. Еще 81 обитатель учреждения был госпитализирован, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает Corriera della Sera.

Пожар начался в одной из комнат. Как утверждается, по случайной причине. В комнате сгорели две женщины 56 и 87 лет. 73-летний мужчина и женщины 75, 84 и 85 лет задохнулись от угарного газа.

Всего внутри здания находилось 173 человека.

На место происшествия прибыл мэр Милана Беппе Сала. Полиция и следственная группа миланской пожарной бригады проводят расследование.

Дом престарелых принадлежит муниципалитету Милана и управляется кооперативом Proges. В нем проживают пожилые люди с различным уровнем несамостоятельности, не нуждающиеся в стационарном обслуживании.